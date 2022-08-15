الاطار التنسيقي يؤكد المضي بتشكيل الحكومة العراقية - عاجل

2022/08/15 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الاطار التنسيقي، اليوم الأثنين، عزمه المضي بعملية تشكيل الحكومة ، خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوى الاطار التنسيقي عازمة ومصرة على المضي بعملية تشكيل الحكومة العراقية ، ولا تراجع عن هذا الخيار اطلاقاً".واضاف ان "امر تشكل الحكومة مدعوم من غالبية القوى السياسية العراقية"، مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي يريد تشكيل حكومة تجمع كل الأطراف السياسية دون تهميش أي طرف بما في ذلك التيار الصدري، من أجل ضمان نجاح الحكومة المقبلة في عملها دون أي معرقلات قد تواجهها".

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