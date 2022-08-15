2022/08/15 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HFSqDYLSfoU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء حصري .. مدير مكتب الشهيد الصدر يكشف تفاصيل مهمة حول مليونية السبت !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء حصري .. مدير مكتب الشهيد الصدر يكشف تفاصيل مهمة حول مليونية السبت !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).