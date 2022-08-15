2022/08/15 | 23:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qgbLHIpnqZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هاشم الكندي يتهم علي فاضل انه طائفي و داعـ،ـشي وتشريني وصدامي وبعثي | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هاشم الكندي يتهم علي فاضل انه طائفي و داعـ،ـشي وتشريني وصدامي وبعثي | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).