شاهد| قاعدة التنف الأميركية في سوريا.. كم مرة ومتى تعرضت لهجمات خارجية؟

2022/08/15 | 23:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقع قاعدة التنف الأميركية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق وتتبع إداريا لحمص المحافظة الأكبر في سوريا.

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