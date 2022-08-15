عرضها العامري بإقليم كردستان.. مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق وهذه أبرز بنودها

2022/08/15 | 23:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر من الإطار التنسيقي للجزيرة إن زعيم تحالف الفتح هادي العامري عرض مبادرة للخروج من الأزمة السياسية.ومن أبرز بنود المبادرة تسمية مرشح جديد لرئاسة حكومة تتولى الإعداد لانتخابات مبكرة.

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