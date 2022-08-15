مولدوفا تعلن عدم قدرتها على سداد تكلفة واردات الغاز الروسي القادمة

2022/08/15 | 23:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت جمهورية مولدوفا عدم قدرتها على سداد تكلفة مخصصات واردات الغاز الروسي القادمة مع بلوغ أسعار الغاز العالمية أرقام قياسية.ونقلت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا تصريحات رئيس مؤسسة "غاز مولدوفا"، فاديم …

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