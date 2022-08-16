الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل الحي الصناعي في الكوفة

2022/08/16 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق اندلع داخل الحي الصناعي في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الأشرف.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كمخازن ومحالّ لبيع وتجارة الأدوات الاحتياطية للسيارات في قضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف".وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وأشركت بأكثر من ست فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات سانده لتتمكن من إخماد الحريق ومنع اتساع النيران إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث"، مبينة انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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