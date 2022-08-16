مقترحان‭ ‬قيد‭ ‬التفاوض‭ ‬واتصالات‭ ‬لترتيب‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الصدر‭ ‬والعامري

2022/08/16 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار‭ ‬يجهز‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬مليونية‭ ‬التيار ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال اجتمع‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬بحضور‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬رئيس‭ ‬تحالف‭ ‬فتح‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬واربيل ‭ ‬مع‭ ‬قيادتي‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬بشأن‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬بالعراق‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬تدارس‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬وبافل‭ ‬طالباني‭ ‬رئيس‭ […]

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