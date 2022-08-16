2022/08/16 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاطار يجهز تظاهرات في يوم مليونية التيار بغداد – عبد الحسين غزال اجتمع الإطار التنسيقي الشيعي بحضور هادي العامري رئيس تحالف فتح العائد من جولة مباحثات في السليمانية واربيل مع قيادتي الحزبين الكرديين بشأن الازمة السياسية بالعراق حيث جرى تدارس الأفكار التي تمت مناقشتها مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وبافل طالباني رئيس […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترحان قيد التفاوض واتصالات لترتيب لقاء بين الصدر والعامري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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