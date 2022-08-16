2022/08/16 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام جاءني‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬القراء‭ ‬السؤال‭ ‬الآتي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقيع‭: ‬تابعت‭ ‬مقالاتك‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬والإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬ولم‭ ‬أستطع‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬الى‭ ‬نتيجة،‭ ‬ارجو‭ ‬أن‭ ‬تجيبني‭ ‬بصراحة،‭ ‬أيّ‭ ‬الطرفين‭ ‬سينتصر‭ ‬في‭ ‬النهاية؟ هذا‭ ‬السؤال‭ ‬الاشكالي،‭ ‬له‭ ‬مرددون‭ ‬بمئات‭ ‬الآلاف‭ ‬وربما‭ ‬الملايين،‭ ‬مَن‭ ‬سينتصر‭ ‬في‭ ‬النهاية؟‭ ‬وهو‭ ‬سؤال‭ ‬يلقى‭ ‬على‭ ‬كواهنه،‭ […]

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