إيران تقدم مقترحاتها النهائية بشأن الاتفاق النووي وتنفي صلتها بمهاجمة رشدي

2022/08/16 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستقدّم‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬‮«‬مقترحاتها‭ ‬النهائية‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬صيغة‭ ‬‮«‬نصّ‭ ‬نهائي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭.‬ وقال‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬صحافيين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬الأميركي‭ […]

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