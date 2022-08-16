2022/08/16 | 00:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة تنشر المسلة احدى التقارير في الصحافة العالمية التي تعكس نظرة الاعلام العالمي الى مايحدث...

ظهرت المقالة تقرير اجنبي يكشف عن امتعاض العراقيين من استمرار التظاهرات وخشية من انهيار اقتصادي أولاً على المسلة.

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