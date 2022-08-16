النظام الرئاسي… الحل المشكلة

2022/08/16 | 00:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أحمد الخالصي باتت جملة (النظام الرئاسي هو الحل) ومنذ مدة، تحتل جميع الأحاديث التي...

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