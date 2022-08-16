2022/08/16 | 00:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية : اغلاق عدد من الصيدليات والعيادات المخالفة للضوابط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/16 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية : اغلاق عدد من الصيدليات والعيادات المخالفة للضوابط) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية : اغلاق عدد من الصيدليات والعيادات المخالفة للضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).