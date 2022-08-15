تراجع أسعار النفط على وقع اتفاق محتمل مع إيران 

2022/08/16 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بنحو خمسة في المئة، الاثنين، على خلفية التوقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق، والبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كوفيد وتدهور قطاع العقارات.

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