موراتا يقود أتلتيكو مدريد لعبور خيتافي في الليجا

2022/08/16 | 00:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه خيتافي 3 / صفر، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15 عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.وفي الدقيقة 75 أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، ليحصد الفريق نقاط المباراة الثلاث.ويستضيف أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة فريق فياريال، فيما يحل خيتافي ضيفا على جيرونا.

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