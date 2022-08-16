كيفية الحفاظ على برودة الحواسيب المحمولة

2022/08/16 | 00:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى السنوات القليلة الماضية، ازداد الاهتمام بمشكلة ارتفاع درجة حرارة الحواسيب المحمولة، لكن في الحقيقة هذه المشكلة منتشرة وتشغل الحوار العام منذ حوالي عام 2006.

ففي عام 2006، عانت الحواسيب من ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وكان هنالك مشكلة أيضاً في البطاريات، فكان على شركات تصنيع الحواسيب مثل Dell وSony وAcer سحب تلك الحواسيب.



ومع ذلك، لم يكن هناك علاقة بين مشكلة البطاريات وارتفاع درجة حرارة الحواسيب المحمولة.

ما السبب الحقيقي وراء ارتفاع درجة حرارة الحواسيب المحمولة؟

لا يختلف الكمبيوتر المحمول عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى من حيث أنه ينتج حرارة أثناء التشغيل، خصوصًا إن شُغلت لفترة طويلة من الزمن.



وعن طريق اكتشاف أسباب ارتفاع درجة حرارة الحواسيب المحمولة، يمكن معرفة كيفية الحفاظ على برودة الجهاز من حيث الصيانة والملحقات، حتى دون إنفاق أي أموال.

هناك سببان رئيسيان لارتفاع درجة حرارة الحواسيب المحمولة بشكل متكرر أكثر من الحواسيب المكتبية، وهي:

يتم تركيب المكونات الإلكترونية للحواسيب المحمولة بشكل أكثر إحكامًا من الحواسيب المكتبية لأنها تتمتع بحجم أصغر.لا توجد مساحة كبيرة لتبديد الحرارة بين قطع الحواسيب المحمولة لأنها قريبة من بعضها ولأن غلاف الحاسوب المحمول ضيق للغاية.تنتج الحواسيب المحمولة المزيد من الحرارة، فعندما تصبح معالجات الحواسيب المحمولة أكثر فاعلية، تتطلب أنظمة التشغيل مزيدًا من قوة المعالجة لتعمل، مما يولد حرارة وطاقة أكبر.

يدرك مصنعو أجهزة الكمبيوتر المحمول هذه الأسباب، لذلك يصممون الحواسيب المحمولة بالكثير من الميزات التي تهدف إلى التقليل من الحرارة، حيث تساعد فتحات التهوية، والمشتتات الحرارية، والمراوح في الحفاظ على برودة الحاسوب المحمول أثناء تشغيله.

لكن في بعض الأحيان، هذا ببساطة لا يكفي.



عندما لا تعمل المروحة بشكل صحيح أو توجد مشكلة أخرى، قد ينتج عن ذلك ارتفاع درجة الحرارة.



ومع ذلك، هناك أوقات يكون فيها السبب وراء ارتفاع حرارة الجهاز هو سوء استخدامه.

كيفية تبريد الحاسوب المحمول

قبل أن نتحدث عن كيفية التبريد الخارجي للحواسيب المحمولة، هناك بعض الأمور يجب التحقق منها قبل البدء بالتفكير في أنظمة التبريد الخارجي.

التحقق من عمل أنظمة التبريد في الحاسوب المحمول

يفترض أن تكون أنظمة التبريد الموجودة في الحواسيب المحمولة كافية للحفاظ على درجة حرارتها منخفضة، لذلك قد تساعد بعض إجراءات الصيانة الأساسية على تجنب المشاكل أو حلها من هذه الناحية، وهذه الإجراءات هي:

التحقق من مراوح الجهاز: أفضل طريقة للتأكد من عمل المراوح بشكل صحيح هي استخدام برامج التشخيص.



تحقق من موقع الشركة المصنعة لجهاز للحاسوب المحمول الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت أداة تشخيص المروحة متاحة للتنزيل.



إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تنزيلها عبر الإنترنت من بائع مختلف جدير بالثقة.



يُفضل عدم فتح الجهاز للوصول إلى المراوح داخله لأنه قد يؤدي إلى إبطال الضمان.

تنظيف فتحات التهوية: تستخدم معظم الحواسيب المحمولة تدفق الهواء للمساعدة في التبريد.



توجد فتحات السحب بالقرب من مقدمة الجهاز، وفتحات العادم في الخلف.



قد يعوق الغبار تدفق الهواء عبر هذه الفتحات.



يمكن تنظيف هذه الفتحات بسهولة باستخدام الهواء المضغوط، حيث يمكن شراء منتجات الهواء المضغوط من متجر للأدوات المكتبية، ويمكن أيضًا استخدام قطعة قماش مبللة قليلاً لتنظيف الفتحات.

التحقق من إعدادات BIOS: تحتوي الحواسيب المحمولة بالعادة على إعدادات تحدد درجة الحرارة الشديدة ومتى يجب أن تبدأ المراوح في العمل.



من حين لآخر، تتضمن تحديثات BIOS إعدادات درجة حرارة محدثة، والتي يمكن أن تساعد في تحسين التبريد.



يمكن تحديث BIOS عبر الموقع الخاص بالشركة المُصنعة للجهاز.



ومع ذلك، كن حذرًا، لأن تحديث BIOS أصعب من تحديث نظام التشغيل.

بمجرد أن يعمل نظام تبريد الكمبيوتر المحمول بشكل صحيح، يمكن اتباع بعض العادات الصحيحة لاستخدام الكمبيوتر المحمول، مثل: عدم ترك الحاسوب المحمول في سيارة ساخنة، أو استخدامه في الشمس، كما إن إبقاءه بعيدًا عن الحضن هي إحدى العادات التي يمكن أن تساعد حقًا في التبريد، على الرغم من أنها تبدو غير منطقية.



وذلك لأن أي سطح ناعم موجود قد يعوق تدفق الهواء داخل وخارج فتحات التبريد.



بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تراكم الحرارة تحت الجهاز، وبالتالي من الممكن أن يحرق رجليك بهذه الطريقة.

أدوات تبريد خارجية من الممكن استخدامها

ومع ذلك، حتى عندما يكون الحاسوب المحمول على المكتب مباشرة، لا يزال تراكم الحرارة ممكنًا.



لذلك هناك عدة أدوات لتجنب تراكم الحرارة الناتجة عن الأسطح، حتى لو كان نظام تبريد حاسوبك المحمول يعمل بأكبر قدر ممكن من الفعالية:

حامل الحاسوب المحمول: جهاز يضع بعض المسافة (بوصة أو اثنتين فقط) بين الجزء السفلي من الكمبيوتر المحمول والسطح الذي تستخدمه عليه، بذلك يفسح المجال لتشتيت الحرارة وفتح تدفق الهواء.



إذ يتكون الحامل عادةً من نوع من الأسطح الرفيعة المسطحة ذات الأرجل القصيرة والفتحات التي يمكن وضعها على حضنك أو على مكتبك.



في بعض الأحيان قد يكون الحامل مصنوعًا من مادة خاصة مثل الألمنيوم الذي يعمل كمشتت للحرارة، سيقوم هذا الجهاز بسحب الحرارة بعيدًا عن الحاسوب المحمول.

وسادة أو حصيرة الحاسوب المحمول: تتضمن هذه الطريقة وضع الجهاز على سطح يتحكم بالحرارة بشكل فعال، تمامًا كما هو الحال مع المشتت الحراري المصنوع من الألمنيوم، قد يستلزم ذلك استخدام الحصيرة العازلة لإبعاد حرارة الكمبيوتر المحمول عن حضنك.



وهناك أيضاً وسادة سميكة بها مراوح مدمجة تعمل على إزالة الحرارة وتشتيتها.

بينما يمكن شراء إحدى أدوات التبريد هذه من أي متجر إلكترونيات أو عبر الإنترنت، من الممكن أن يكون لديك بالفعل شيء في المنزل يمكنك استخدامه؛ فيمكن استخدام طاولة مكتب صغيرة كحامل فعال.

ومن الجدير بالذكر أن الخصائص الحرارية للحواسيب المحمولة تتغير باستمرار بناءً على عوامل مثل العمر والبيئة واستخدام الطاقة.



لذلك، قد ترغب في تثبيت نوع من برامج مراقبة الحرارة حتى إذا وجدت طريقة التبريد المثالية.



ستكتسب مزيدًا من الوعي بمدى ارتفاع حرارة حاسوبك المحمول وتعرف كيف يمكن للظروف المختلفة أن تجعله أكثر سخونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيفية الحفاظ على برودة الحواسيب المحمولة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيفية الحفاظ على برودة الحواسيب المحمولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).