ليفربول يواصل التعثر في البريمرليج بتعادله أمام كريستال بالاس

2022/08/16 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسقط ليفربول في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم، بعدما اكتفى بنقطة أمام ضيفه كريستال بالاس 1-1 مساء الإثنين، في ختام الجولة الثانية.وسجل ويلفريد زاها هدف كريستال بالاس (32)، قبل أن يعادل لويس دياز الكفة لصاحب الأرض (61). وبهذا التعادل، يقف ليفربول في المركز الثاني عشر برصيد نقطتين، فيما يحتل بالاس المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

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