2022/08/16 | 01:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: التقطت الأقمار الصناعية، صوراً جديدة للعاصمة بغداد .وأظهرت الصور مناطق أبرزها المنطقة الخضراء، والأعظيمة...

ظهرت المقالة الاقمار الصناعية تلتقط صورا جديدة لبغداد أولاً على المسلة.

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