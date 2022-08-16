ليفربول يكتفي بالتعادل أمام كريستال بالاس

2022/08/16 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة اكتفى ليفربول بالتعادل للمرة الثانية توالياً في ثاني جولات الدوري الإنكليزي وذلك عندما تقاسم النقاط مع ضيفه كريستال بالاس 1-1 الاثنين.وتقدم الفريق الزائر أولاً عبر الإيفواري ويلفريد زاها 32، لكن الكولومبي لويس دياز أدرك التعادل لليفربول 61.

وتعرض لاعب ليفربول، الأوروغوياني داروين نونيس للطرد في الدقيقة 57.

وصار في رصيد الريدز نقطتان واستمر بلا فوز للجولة الثانية، بينما حصد كريستال بالاس نقطته الأولى

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