أمريكا تدين

2022/08/16 | 01:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إلقاء إيران باللوم على سلمان رشدي الكاتب الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، و"أنصاره" في هجوم الطعن الذي تعرض له في نيويورك، يوم الجمعة.

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