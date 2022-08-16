مصرع وإصابة 8 أشخاص جراء حوادث سير متفرقة في نينوى وبابل وواسط

2022/08/16 | 01:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شهدت محافظات نينوى وبابل وواسط، اليوم الاثنين، وقوع حوادث سير متفرقة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.وذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “شخص لقي حتفه وأصيب 5 آخرين بجروح نتيجة حادث اصطدام بين مركبتين في طريق ربيعة عوينات بسبب انحراف المركبة الأولى عن مسارها […]

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