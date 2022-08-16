واشنطن تدعو موسكو للتعاون حول تبادل السجناء

2022/08/16 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، روسيا للتعاون "بشكل بناء" في قضية تبادل السجناء بين البلدين.وقال برايس في تصريح له إن الجانب الأمريكي سيبذل "كل ما في وسعه" لإعادة المواطنين الأمريكيين بول ويلان وبريتني غرينير المدانين في روسيا.وأضاف: "سنواصل حث الروس على التعاون بشكل بناء حتى نتمكن من تحقيق تسوية لهذه القضية".

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