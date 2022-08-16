2022/08/16 | 02:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 06EkA59SHwU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لبنان يشكو الكيـان الاسـرائيلي لدى مجلس الأمن، وملفات اخرى في نشرة الـ 12 منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لبنان يشكو الكيـان الاسـرائيلي لدى مجلس الأمن، وملفات اخرى في نشرة الـ 12 منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).