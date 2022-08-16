المواجهة تشتد بين الصدر والإطار.. تظاهرات ومواقف متشنجة تعمق أزمة العراق

2022/08/16 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال تظاهرات الأسبوع الماضي، حين خرج مؤيدو الإطار التنسيقي الشيعي تعبيرا عن دعم ما أسموه "الشرعية" في مواجهة اعتصام ضد "فساد السياسيين" ينفذه جماهير التيار الصدري، في المنطقة الخضراء، كان هناك نوع من الارتياح بعد نهاية التظاهر بدون الصدامات التي كانت متوقعة.

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