2022/08/16 | 03:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي اللامي : مازال الاطار يرفع شعار "ما ننطيها" من خلال خطاباته السياسية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Vb_xLxogui4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي اللامي : مازال الاطار يرفع شعار "ما ننطيها" من خلال خطاباته السياسية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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