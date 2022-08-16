استعدوا للاحتمالات وترتيب السفارات

2022/08/16 | 03:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد لم تحرّك السفارات الأجنبية في العراق ساكنا، مع تفاقم مواجهات الميادين بين...

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