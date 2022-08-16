رويترز: إيران سلمت ردها على المقترح الأوروبي للعودة للاتفاق النووي

2022/08/16 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت رويترز، نقلا عن مسؤول أوروبي، بتلقي رد طهران على مسودة النص "النهائي" للعودة للاتفاق النووي، من دون أن يذكر تفاصيل الرد الإيراني.

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