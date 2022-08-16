إيران تعلن تقديم ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي

2022/08/16 | 04:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران أنها قدمت ردها المكتوب على مقترح قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقالت طهران إنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي "واقعيا ومرنا"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

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