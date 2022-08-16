2022/08/16 | 05:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4y4LMd__EXo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مواطنون يستبعدون حل الأزمة السياسية في العراق عن طريق القضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مواطنون يستبعدون حل الأزمة السياسية في العراق عن طريق القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).