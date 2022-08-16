جرائم قتل مسلمين في نيومكسيكو.. السلطات تحقق في

2022/08/16 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد الشرطة في ولاية نيومكسيكو الأميركية أن نجل المشتبه به الرئيسي في مقتل أربعة رجال مسلمين، ربما يكون قد لعب دورا في جرائم القتل التي هزت الجالية الإسلامية في ألبوكيرك خلال الفترة الماضية.

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