"مجرد هراء".. مدير CIA الأسبق يدحض ادعاء ترامب بشأن الوثائق السرية

2022/08/16 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دحض ليون بانيتا، الذي شغل منصب وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية في إدارة أوباما، ادعاء حلفاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الرئيس يمكنه رفع السرية عن أي وثائق يختارها.

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