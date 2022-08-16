مقتل جندي إسرائيلي بـ

2022/08/16 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل جندي إسرائيلي بـ"نيران صديقة" في إطلاق نار قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، الثلاثاء.

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