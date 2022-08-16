الديوانية يمنح قصي منير صلاحيات كاملة للتعاقد مع اللاعبين

2022/08/16 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الديوانية، منح مدرب الفريق الكروي قصي منير، صلاحيات كاملة للتعاقد مع لاعبين جدد.وذكر النادي في بيان أن “الهيئة المؤقتة لنادي الديوانية الرياضي أصدرت عدة قرارات تخص فريق كرة القدم وأبرزها تحديد يوم السبت المقبل موعداً لإجراء الوحدة التدريبية الاولى للفريق بقيادة الكابتن قصي منير وكادره المساعد”.وبين أن “الإدارة قررت […]

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