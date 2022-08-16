الرئاسة اللبنانية ترد على أنباء عن مرسوم من عون بمنح الجنسية لابنة قاسم سليماني

2022/08/16 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الرئاسة اللبنانية على الأنباء التي ترددت عن إصدار الرئيس ميشال عون قرارًا بمنح الجنسية اللبنانية لزينب سليماني، ابنة قائد "فيلق القدس" الإيراني الراحل قاسم سليماني.

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