محامي ترامب السابق يتوقع خطوته القادمة بعد مداهمة مار إيه لاغو ويؤكد: إنه خائف

2022/08/16 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبر مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، مذيع CNN دون ليمون، بما يتوقع أنها ستكون الخطوة التالية للرئيس الأمريكي السابق بعد بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في "مار إيه لاغو".

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