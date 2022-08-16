إيران تحاول استعادة المبادرة في العراق…

2022/08/16 | 10:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله تناور إيران معتمدة الدهاء، مستغلة وجود إدارة أميركية عاجزة عن فهم خطورة المشروع التوسّعي لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة” في المنطقة وأبعاده.حصلت عودة إلى الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني...أكمل القراءة ←

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