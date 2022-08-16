ماذا تعمل بلاسخارت في العراق؟!

2022/08/16 | 10:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء كرم الله لا أدري لماذا أتوجس خيفة وريبة وتأخذني كل الشكوك من عمل ( جنين بلاسخارت) ، ممثلة الأمم المتحدة بالعراق! ، وأسأل نفسي ولربما يسأل الكثير من العراقيين...أكمل القراءة ←

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