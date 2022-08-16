القتل الثاني لتشرين

2022/08/16 | 10:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي يتخوف عراقيون كثيرون من اشتعال حرب أهلية في العراق، نتيجة المأزق الذي وصله الصراع الحامي بين التيار الصدري وجماعة الإطار التنسيقي.أو بعبارة أدق، بين عناد مقتدى وعنجهية...أكمل القراءة ←

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