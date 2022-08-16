"رد خطي ونقاط تباين".. إيران تؤكد إرسال ردها على مقترح الاتفاق النووي

2022/08/16 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت طهران إلى الاتحاد الأوروبي ردها على "النص النهائي" الذي طرحه عليها وعلى واشنطن ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وفق ما أكد الإعلام الرسمي الإيراني.

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