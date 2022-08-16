كربلاء : ندوة زراعية حول الآفات التي تصيب محصول الطماطم وسبل السيطرة عليها

2022/08/16 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة

بالمحاضرة التثقيفية التي أقامتها شركة

ندى الأوراد للمستلزمات الزراعية

بالتعاون مع كادر شركتي (سنجنتا

العالمية وكرين كولد) , أقيمت الم

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