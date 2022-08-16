آلية المحترفين .. وتراخيص الأندية

2022/08/16 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

اعتماد الاتفاقية مع رابطة الدوري

الإسباني للإشراف على مسابقة دوري

المحترفين لثلاث سنوات.

خطوة تبدو في ظاهرها طموحة جداً نحو

الانتقال الى العمل الاحتر

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