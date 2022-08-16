2022/08/16 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

ظهور مدعين بحماية الشرعية، خارجين

منها وعليها، منتحلين الانتساب لها،

فاصلة اخرى في ابتذال المفاهيم، وفي

اخصاء مفاعيلها في الواقع والممارسة،

فلا الذين تظاهروا يوم الجمعة الماضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرعية.. بين مزدوجين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرعية.. بين مزدوجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).