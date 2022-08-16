التربية تعلن عن موعد امتحانات مرحلتي الثالث متوسط والسادس الابتدائي

2022/08/16 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامتحانات التي ستنطلق يوم الخميس الموافق الـ 25 من آب الجاري.

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