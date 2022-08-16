2022/08/16 | 10:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بينما تتصاعد حدة التحذيرات عالميا من مخاطر التسابق للتسلح النووي، كشفت دراسة حديثة أن...

ظهرت المقالة دراسة تكشف مخاطر اندلاع حرب نووية..



مجاعة ووفيات بالمليارات أولاً على المسلة.

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