النفط يواصل التراجع وخام برنت فوق 94 دولارا للبرميل

2022/08/16 | 10:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، 16 آب، 2022، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال...

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