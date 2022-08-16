لليوم الثاني على التوالي.. قطع طريق حيوي في ديالى

2022/08/16 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي سابق، اليوم الثلاثاء، استمرار قطع طريق ستراتيجي شمال شرق ديالى لليوم الثاني على التوالي.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق عدنان التميمي لـ (بغداد اليوم)، إن "طريق بعقوبة- خانقين لايزال مقطوع من قبل مقاتلي حشد الدفاع قرب جسر الهارونية شرق قضاء المقدادية لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بحقوقهم والتي من ابرزها دفع رواتبهم المتاخرة منذ سنوات".

وأضاف التميمي، أن "الطريق ستراتيجي ويعد مسار لتدفق القوافل التجارية من ديالى صوب خانقين ومنها الى اقليم كردستان وقطعه تسبب في زخم مروري حاد"، داعياً "الجهات ذات العلاقة الى الاسراع بالاستجابة لمطاليب حشد الدفاع وضمان حقوق مقاتليه".

هذا واغلق العشرات من مقاتلي حشد الدفاع في ديالى، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، طريق بعقوبة- خانقين في محافظة ديالى.

وقال احمد موسى احد المتظاهرين لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من مقاتلي حشد الدفاع ضمن لواء ائمة البقيع خرجوا في تظاهرة سلمية قرب جسر الهارونية وقطعوا طريق بعقوبة - خانقين احتجاجا على عدم دفع رواتبهم منذ فترة طويلة".

وأضاف موسى، أن "التظاهرة هي الـ 14 خلال الاشهر الماضية من اجل الضغط لدفع الجهات الحكومية لنظر بواقعية لشريحة تقاتل الارهاب دون اي حقوق".

اعتصام سلمي مفتوح

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن "مقاتلي حشد الدفاع في ديالى قررو تحويل تظاهراتهم السلمية الى اعتصام سلمي مع الاستمرار بقطع طريق بعقوبة- خانقين قرب جسر الهارونية شرقي قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) احتجاجا على عدم الاستجابة لمطاليبهم بصرف رواتبهم المتاخرة منذ سنوات".

يذكر أن ديالى تضم عدة افواج لحشد الدفاع الذي تاسس بعد العام 2014 ومرتبط بوزارة وتشكيلات الدفاع بشكل مباشر دون اي رواتب.

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