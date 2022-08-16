الإطاحة بمطلوب وفق قضايا إرهابية بالانبار

2022/08/16 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بمطلوب بقضايا ارهابية شرقي الانبار.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نجحت قوة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الثلاثاء، من الإطاحة بمطلوب للقضاء شرقي الانبار".

وتابع، أنه "تمكنت القوة بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على المتهم (م.



س .



م) وهو مطلوب للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتم تسليمه للجهات المختصة".

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