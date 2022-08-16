بعد قتله وحرقه.. القبض على جناة الجريمة ’البشعة’ في البصرة (صورة)

2022/08/16 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

تمكنت مفارز شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على متهمين أقدموا على قتل شخص وحرقه داخل عجلة.

وبينت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "عملية إلقاء القبض تمت بالمشاركة مع الاستخبارات والأمن الوطني لكشف ملابسات الجريمة، وبعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل والبحث والتحري جرى الوصول إلى الجناة بوقت قياسي والقبض على منفذي الجريمة الذين قاموا بقتل المجني عليه".

وأشار البيان الى "حرق العجلة لتضليل الأجهزة الأمنية، ولكن يقظة الأبطال أثمرت عن إلقاء القبض على المتهمين بمدة قياسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".

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