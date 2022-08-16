بدعم من الاتحاد الأوروبي.. الفاو تعقد اجتماع في الجبايش لمناقشة جفاف الأهوار

2022/08/16 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق اجتماعاً ليوم واحد بعنوان "أهوارنا ، حياتنا" مؤخراً في الجبايش بذي قار مع ممثلين عن السلطات المحلية من محافظات البصرة وذي قار وميسان والممثلين الرسميين لوزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة والصحة ومن اتحاد المزارعين لمناقشة أزمة المياه في الاهوار العراقية وسبل المضي قدما لمساعدة المزارعين وسلالات الجاموس.

ركزت المناقشات على تأثير ندرة المياه على مربي الجاموس والصيادين والتنوع البيولوجي العام في الأهوار العراقية وخرجت بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للتعامل مع هذه التحديات.

يقول ممثل الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن: "تتابع المنظمة الوضع المأساوي في جنوب العراق ولا سيما في الأهوار.



لقد دعونا بالفعل إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة منتجي الجاموس على التغلب على تغير المناخ ونقص المياه في يوليو ، ونواصل التعاون مع السلطات المحلية ووزارات الزراعة والبيئة لمواجهة هذه التحديات بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي ".

خلال الاجتماع ، قدم الدكتور الشاذلي كايولي ، كبير خبراء سلسلة القيمة الحيوانية الدولية لدى الفاو في العراق ، نتائج التقييم الذي تم إجراؤه في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي حول التحديات التي يواجهها مالكو الماشية ومربو الجاموس في سياق معين.

بالإضافة إلى التوصيات والحلول التي اقترحها المشاركون خلال المناقشات ، اختتم الاجتماع بدعوة المشاركين لتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم مكتوبة في غضون سبعة أيام ليتم تجميعها ومراجعتها والانتهاء من مشاركتها مع المؤسسات العامة ذات الصلة والمنظمات الدولية لبدء مناقشات للحصول على الدعم.

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