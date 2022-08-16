الإعمار: مشروع أتمتة الجباية الالكترونية يحدّ من استهلاك المياه

2022/08/16 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،اليوم الثلاثاء ،أن مشروع أتمتة الجباية الالكترونية يحدّ من استهلاك المياه.

وقال المدير العام للمديرية العامة للماء نجم الحيالي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن"الوزارة تواصل تنفيذ مشروع أتمتة الجباية الالكترونية لـمديريات (الماء والمجاري والبلديات)، الذي يعد خطوة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتحويل الجباية من النظام الورقي الى الالكتروني وتعظيم واردات الدولة والقضاء على شح الماء والفساد الإداري والمالي".

وأضاف أن "الهدف من المشروع هو تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير وتأمين الماء الصالح للشرب للمواطنين المشتركين مستقبلاً، والحد من الضائعات المائية وترشيد استهلاك الماء، فضلاً عن التسديد العادل للمستحقات المالية بدون أخطاء والحد من الفساد والقضاء على الروتين وتوفير الوقت".

وتابع أنه" تم تشكيل إدارة جديدة ومدير مشروع ولجنة مشرفة عليا تأخذ على عاتقها تنظيم بنود العقد مع الجهة المستثمرة، بالتعاون مع مديريات الماء والمجاري والبلديات في المحافظات المشمولة بنظام المرحلة الاولى، وهي محافظات (كركوك وديالى وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف)، أما المرحلة الثانية فستكون لمحافظات (نينوى والبصرة والمثنى)".

وأشار الى أنه "تم إعداد النظام وفق أسس علمية تصب في تحقيق الجباية الالكترونية السريعة، ومتابعة الجباة وتحديد المناطق المجباة ، حيث سيتم استعمال العدادات المائية الذكية وأخذ القراءات بالاعتماد على المواقع الالكترونية في التحاسب، عبر بطاقات الإتمان اختيارياً وبرعاية مركز المعلومات في الوزارة".

وأكد أن "المدة العقدية للمشروع تبلغ (15) سنة ومدة تجهيز ونصب المقاييس للمشروع تبلغ (5) سنوات، يتم فيها تنصيب ما لا يقل عن مليونين ونصف من أجهزة مقاييس مائية لمحافظات العراق كافة، وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 30%".

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